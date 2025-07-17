«Кто же тогда настоящий террорист?»: Медведев ответил на удары Израиля по Сирии

— Запад, в том числе Вашингтон, счел их «хорошими» и отменил санкции. Сегодня Израиль разбомбил Генштаб и Президентский дворец в Дамаске, объявив новые власти террористами из-за расправ над друзами. Кто же тогда настоящий террорист, — сказал Медведев.