«Кто же тогда настоящий террорист?»: Медведев ответил на удары Израиля по Сирии

17 июля израильская авиация нанесла удары по центральным районам Дамаска, включая здания Генштаба и Президентского дворца. В ответ зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что подобные действия ставят под сомнение позицию Запада по борьбе с терроризмом.
— Запад, в том числе Вашингтон, счел их «хорошими» и отменил санкции. Сегодня Израиль разбомбил Генштаб и Президентский дворец в Дамаске, объявив новые власти террористами из-за расправ над друзами. Кто же тогда настоящий террорист, — сказал Медведев.
Политик напомнил об ударах США по ядерным объектам Ирана и операциях Израиля в Газе, задав риторический вопрос: «А вдруг они все террористы?», передает РИА Новости.
16 июля армия обороны Израиля нанесла удар по зданию Генерального штаба армии Сирии в Дамаске. Кроме того, под атаку попал дворец президента арабской республики. Момент атаки попал на видео в прямом эфире.
26 июня верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил о победе исламской республики над Израилем по итогам конфликта. 24 июня граждане страны устроили массовые торжества в Тегеране в честь «победы» в конфликте против израильского режима. Центральным местом проведений мероприятия стала площадь Энекеляб-э Эслами.