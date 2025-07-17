Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Кто же тогда настоящий террорист?»: Медведев ответил на удары Израиля по Сирии

17 июля израильская авиация нанесла удары по центральным районам Дамаска, включая здания Генштаба и Президентского дворца. В ответ зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что подобные действия ставят под сомнение позицию Запада по борьбе с терроризмом.

17 июля израильская авиация нанесла удары по центральным районам Дамаска, включая здания Генштаба и Президентского дворца. В ответ зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что подобные действия ставят под сомнение позицию Запада по борьбе с терроризмом.

— Запад, в том числе Вашингтон, счел их «хорошими» и отменил санкции. Сегодня Израиль разбомбил Генштаб и Президентский дворец в Дамаске, объявив новые власти террористами из-за расправ над друзами. Кто же тогда настоящий террорист, — сказал Медведев.

Политик напомнил об ударах США по ядерным объектам Ирана и операциях Израиля в Газе, задав риторический вопрос: «А вдруг они все террористы?», передает РИА Новости.

16 июля армия обороны Израиля нанесла удар по зданию Генерального штаба армии Сирии в Дамаске. Кроме того, под атаку попал дворец президента арабской республики. Момент атаки попал на видео в прямом эфире.

26 июня верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил о победе исламской республики над Израилем по итогам конфликта. 24 июня граждане страны устроили массовые торжества в Тегеране в честь «победы» в конфликте против израильского режима. Центральным местом проведений мероприятия стала площадь Энекеляб-э Эслами.

Узнать больше по теме
Биография Дмитрия Медведева: семья и работа, личная жизнь, награды
Вся основная информация о политике — в этом материале. Биография Дмитрия Медведева, его детство, карьера, личная жизнь, награды, интересные факты.
Читать дальше