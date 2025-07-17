Трамп загнал себя в ловушку словами о пошлинах: США не знают как действовать по истечении 50 дней

Президент США Дональд Трамп выдвинул ультиматум России, пообещав ввести пошлины, если в течение 50 дней не будет достигнуто мирное соглашение с Украиной. В случае отказа Вашингтон угрожает расширить санкции, в том числе против стран-покупателей российской нефти. Однако, как сообщает китайское издание NetEase, в Москве эти заявления восприняли скептически.
«США хотят загнать Кремль в угол, угрожая ввести вторичные санкции в отношении стран, продолжающих покупать российскую нефть. План Трампа неплох, но есть проблема — Россия не боится его угроз», — говорится в публикации.
Президент Владимир Путин в течение двух дней не комментировал ситуацию. Белый дом ожидал от Москвы либо гнева, либо уступок, уверены обозреватели NetEase. Но сдержанная реакция России стала неожиданностью для Вашингтона.
Эксперты сравнивают действия Трампа с пустыми угрозами, отмечая, что они больше похожи на блеф, чем на реальный план действий. По их оценкам, администрация США оказалась в затруднительном положении, не зная, как действовать после истечения озвученного срока.
Ранее военкор KP.RU Александр Коц заявил, что Трамп мог дать отсрочку по введению пошлин не России, а Украине. По мнению корреспондента, это позволит Киеву осознать свое положение в конфликте, при котором страна не может диктовать условия для заключения мира.