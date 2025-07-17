Котенок: войска РФ взяли под контроль маслоэкстракционный завод в Волчанске

Российские военные выбили украинских боевиков с территории маслоэкстракционного завода в городе Волчанск Харьковской области, сообщил в своем Telegram-канале военкор Юрий Котенок.
«Наши штурмовые подразделения совершили рывок с плацдарма из северной части города, заняли территорию и позиции противника на заводе и продвигаются к авто- и ж. -д. вокзалам», — написал он.
Военкор сообщил о начале боев за южную часть Волчанска.
По информации военных Telegram-каналов, на территории маслоэкстракционного завода был разгромлен укрепрайон боевиков «Кракена»*.
Ранее были опубликованы кадры уничтожения позиций ВСУ в районе Волчанска тяжелыми огнеметными системами.
* Террористическая организация, запрещенная в РФ.