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Котенок: войска РФ взяли под контроль маслоэкстракционный завод в Волчанске

По информации источников, на территории МЭЗ разгромлен укрепрайон боевиков «Кракена».

Источник: Аргументы и факты

Российские военные выбили украинских боевиков с территории маслоэкстракционного завода в городе Волчанск Харьковской области, сообщил в своем Telegram-канале военкор Юрий Котенок.

«Наши штурмовые подразделения совершили рывок с плацдарма из северной части города, заняли территорию и позиции противника на заводе и продвигаются к авто- и ж. -д. вокзалам», — написал он.

Военкор сообщил о начале боев за южную часть Волчанска.

По информации военных Telegram-каналов, на территории маслоэкстракционного завода был разгромлен укрепрайон боевиков «Кракена»*.

Ранее были опубликованы кадры уничтожения позиций ВСУ в районе Волчанска тяжелыми огнеметными системами.

* Террористическая организация, запрещенная в РФ.