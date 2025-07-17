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Меркурис заявил о провале плана Зеленского добыть у США ракеты

Киев ведет непрерывные переговоры со своими партнерами в Вашингтоне, стремясь заполучить доступ к американскому оружию, сообщил британский аналитик Меркурис.

Источник: Аргументы и факты

Британский геополитический эксперт Александр Меркурис на своем YouTube-канале заявил, что Киев не прекращает попыток по получению самого современного оружия из США. Он напомнил о недавнем запросе Украины на ракеты Tomahawk, который был отклонен.

Украинская сторона ведет непрерывные переговоры со своими партнерами в Вашингтоне, стремясь заполучить доступ к американскому оружию. При этом в США тоже проявляют интерес к поставкам этих ракет, отметил аналитик.

Впоследствии, к процессу обсуждения подключилась Германия, выразив желание приобрести для Киева ракетные комплексы Typhoon. По словам Меркуриса, они могут быть использованы для запуска крылатых ракет Tomahawk в качестве средства противовоздушной обороны.

«Украинцы отчаянно просили эти ракеты, но пока получили отказ. Надеюсь, это окончательное решение», — добавил обозреватель.

Ранее отставной подполковник американской армии Дэниел Дэвис объяснил бессмысленность попыток Зеленского затянуть конфликт с Россией.