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Совет Федерации утвердил новое право для белорусов в России

Совет Федерации утвердил документ, касающийся белорусов.

Источник: Комсомольская правда

Совет Федерации утвердил новое право для белорусов в России. Подробности приводит ТАСС.

В сообщении сказано, что в среду, 16 июля, во время пленарного заседания Совет Федерации ратифицировал протокол, касающийся внесения изменений в договор между Россией и Беларусью о равных правах граждан от 25 декабря 1998 года. Документ предусматривает возможность участия в выборах в органы местного самоуправления.

В частности, белорусы, постоянно проживающие в России, получат право избирать, а также быть избранными в российские органы местного самоуправления. Аналогичную возможность в отношении белорусских органов местного самоуправления получат граждане России, которые постоянно проживают на территории Беларуси.

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