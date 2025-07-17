Совет Федерации утвердил новое право для белорусов в России

В сообщении сказано, что в среду, 16 июля, во время пленарного заседания Совет Федерации ратифицировал протокол, касающийся внесения изменений в договор между Россией и Беларусью о равных правах граждан от 25 декабря 1998 года. Документ предусматривает возможность участия в выборах в органы местного самоуправления.