Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия в Верховной раде представил предварительный состав нового кабмина Украины, который будет рассмотрен парламентом страны на ближайшем заседании.
В соответствии со обнародованным списком, на пост премьер-министра решили выдвинуть Юлию Свириденко. Денис Шмыгаль, который продолжает руководить украинским кабмином, может возглавить министерство обороны Украины.
Верховная рада поддержала отставку правительства Украины.
16 июля украинский депутат Ярослав Железняк сообщил, что Верховная рада проголосовала за отставку премьер-министра Дениса Шмыгаля и роспуск правительства Украины. Все члены кабмина получили стали «исполняющими обязанности».
Украинское интернет-издание «Страна.ua» отмечает, что отставка премьер-министра и роспуск правительства способна остаться в истории как самая символическая рокировка в исполнительной власти Украины, которая почти ничего не изменит.
Аналитики, мнение которых приводится в публикации, считают, что новый кабмин будет таким же, как и прежний. Авторы статьи подчёркивают, что реальное значение этого события ограничено аппаратной борьбой внутри окружения главы киевского режима Владимира Зеленского.
Юлию Свириденко назвали «любимицей» Ермака.
Депутат Верховной рады Анна Скороход предположила, что Юлию Свириденко выдвинули на должность премьер-министра, поскольку она является «любимицей» руководителя офиса Зеленского Андрея Ермака.
Парламентарий призналась, что США скептически отзывались о деятельности чиновницы, которая работала в правительстве Шмыгаля первым вице-премьером и министром экономики. Вместе с тем, по словам Скороход, американские власти не противились планам по назначению Свириденко на пост главы кабмина, поскольку якобы у них «нет того влияния, о котором все так много говорят».
Депутат утверждала, что большой вес на Украине в настоящее время имеет Лондон.
Зеленский мог решиться на перестановку в правительстве из-за Трампа.
Газета The Washington Post написала, что Владимир Зеленский решился на перестановку в правительстве, чтобы заслужить благосклонность и одобрение президента США Дональда Трампа.
По словам авторов статьи, многие считают, что своим шагом глава киевского режима хочет открыть новые каналы связи с Белым домом. В публикации обращается внимание на то, что перестановки в кабмине Украины произошли в тот момент, когда Трамп объявил о продолжении военной помощи киевскому режиму.
Также уточнялось, что Юлия Свириденко, выдвинутая на пост премьера, участвовала в сделке Киева и Вашингтона по редкоземельным металлам. При этом из-за критики администрации США в адрес Рустема Умерова его решили убрать с поста главы минобороны Украины и отправить в Вашингтон в качестве посла.
Член совета движения «Другая Украина» Василий Вакаров в беседе с aif.ru выразил мнение, что Шмыгаль, которого хотят сделать новым министром обороны, будет «следить за кассой» и распределять средства, переданные Западом киевскому режиму.
Напомним, ранее британский геополитический аналитик Александр Меркурис, ссылаясь на своего источника, в Киеве проводится подготовка эвакуации Зеленского. Кроме того, по словам эксперта, планируется перенос правительства Украины из столицы на запад страны.