На Украине представили состав нового кабмина: МО может возглавить Шмыгаль

Парламентарий призналась, что США скептически отзывались о деятельности чиновницы, которая работала в правительстве Шмыгаля первым вице-премьером и министром экономики. Вместе с тем, по словам Скороход, американские власти не противились планам по назначению Свириденко на пост главы кабмина, поскольку якобы у них «нет того влияния, о котором все так много говорят».