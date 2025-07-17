В Волгограде появится должность спецпредставителя обладминистрации

— Учреждение данной должности направлено на повышение эффективности участия администрации Волгоградской области в процессе взаимодействия с государственными органами, в том числе органами власти федерального и регионального уровней, органами местного самоуправления, организациями, а также на обеспечение координации деятельности администрации Волгоградской области при рассмотрении указанными органами и организациями вопросов социально-экономического развития Волгоградской области, — поясняется в документе.