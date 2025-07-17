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В Казахстане расширили перечень профессий для сезонных мигрантов

Приказом Минтруда от 9 июля 2025 года внесены дополнения в перечень профессий для осуществления трудовой деятельности сезонных иностранных работников, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

В частности, перечень дополнен следующими профессиями:

  • Неквалифицированные рабочие в сфере строительства объектов на селе — строители (неквалифицированные),
  • разнорабочие (строительство/ремонт) (введен в действие с 9 июля 2025 года и действует до 31 декабря 2025 года. — Авт.).
  • Неквалифицированные рабочие в сфере строительства — разнорабочие (строительство/ремонт).
  • Неквалифицированные рабочие в сфере благоустройства (уборка снега, уборка территории).
  • Неквалифицированные рабочие в сфере обслуживания (официанты, продавцы).

Приказ вводится в действие с 1 января 2026 года, за исключением первого подпункта.