В Казахстане расширили перечень профессий для сезонных мигрантов

В частности, перечень дополнен следующими профессиями:
- Неквалифицированные рабочие в сфере строительства объектов на селе — строители (неквалифицированные),
- разнорабочие (строительство/ремонт) (введен в действие с 9 июля 2025 года и действует до 31 декабря 2025 года. — Авт.).
- Неквалифицированные рабочие в сфере строительства — разнорабочие (строительство/ремонт).
- Неквалифицированные рабочие в сфере благоустройства (уборка снега, уборка территории).
- Неквалифицированные рабочие в сфере обслуживания (официанты, продавцы).
Приказ вводится в действие с 1 января 2026 года, за исключением первого подпункта.