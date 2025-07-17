Появилось видео взрыва при ударе по цеху сборки БПЛА в Днепропетровске

Видео взрыва при ударе по цеху сборки БПЛА в Днепропетровске опубликовал Telegram-канал «Фронтовая птичка».
По информации источников канала, цех сборки беспилотников был выявлен благодаря агентурной сети. Ночью по предприятию ВПК ударили дроны.
«Цель успешно поражена. … Было несколько взрывов. Вторичная детонация», — говорится в публикации.
Ранее сообщалось о нанесении удара по территории харьковского завода «Хартрон», производящего аппаратуру для ракет ВСУ.
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