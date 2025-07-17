Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Появилось видео взрыва при ударе по цеху сборки БПЛА в Днепропетровске

По информации источников, предприятие ВПК поразили беспилотники.

Источник: Аргументы и факты

Видео взрыва при ударе по цеху сборки БПЛА в Днепропетровске опубликовал Telegram-канал «Фронтовая птичка».

По информации источников канала, цех сборки беспилотников был выявлен благодаря агентурной сети. Ночью по предприятию ВПК ударили дроны.

«Цель успешно поражена. … Было несколько взрывов. Вторичная детонация», — говорится в публикации.

Ранее сообщалось о нанесении удара по территории харьковского завода «Хартрон», производящего аппаратуру для ракет ВСУ.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше