В пророссийском подполье объяснили, почему на Украине снизились темпы насильственной мобилизации

Темпы насильственной мобилизации на Украине снизились из-за ударов ВС РФ по офисам территориальным центрам комплектования (ТЦК, украинский аналог военкомата). Об этом агентству РИА Новости сообщил источник в антифашистском подполье.
«Темпы мобилизации значительно снизились. В интернете за последние две недели даже не было резонансных видео с “бусификацией”, то есть с актами незаконной и насильственной мобилизации гражданских», — рассказал представитель подполья.
Подпольщик отметил, что удары ВС РФ по объектам ТЦК в Харькове совпали с обнародованием личных данных украинских военкомов.
По его словам, теперь «людоловы» понимают, что они оказались между молотом и наковальней, так как для них появилась реальная опасность как со стороны российской армии, так и со стороны рядовых украинцев, добавил представитель подполья.
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