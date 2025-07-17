Россия обеспокоена возможным созданием базы НАТО в Гренландии

По словам посла, Копенгаген, опасаясь притязаний США на Гренландию, активно выступает за увеличение военной активности внерегиональных стран НАТО в высоких широтах. Барбин отметил, что по инициативе Дании в районе Гренландии уже наблюдается активизация военной деятельности Франции, а также укрепление военного взаимодействия с Германией, Великобританией и другими странами-членами альянса.
Дипломат в беседе с РИА «Новости» выразил обеспокоенность тем, что такие действия Дании могут привести к дальнейшей деградации военно-политической обстановки в Арктике.
Ранее Life.ru писал, что президент Франции Эмманюэль Макрон посетил Гренландию для переговоров о безопасности в Арктике. Визит французского лидера вывел из себя президента США Дональда Трампа. Глава Белого дома продолжает настаивать, что контролировать Гренландию должна Америка.