Россия обеспокоена возможным созданием базы НАТО в Гренландии

По словам посла, Копенгаген, опасаясь притязаний США на Гренландию, активно выступает за увеличение военной активности внерегиональных стран НАТО в высоких широтах. Барбин отметил, что по инициативе Дании в районе Гренландии уже наблюдается активизация военной деятельности Франции, а также укрепление военного взаимодействия с Германией, Великобританией и другими странами-членами альянса.