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Россия обеспокоена возможным созданием базы НАТО в Гренландии

Датские власти не исключают возможности создания военной базы НАТО в Гренландии, спекулируя на «угрозах со стороны РФ», заявил посол России в Дании Владимир Барбин.

Источник: Life.ru

По словам посла, Копенгаген, опасаясь притязаний США на Гренландию, активно выступает за увеличение военной активности внерегиональных стран НАТО в высоких широтах. Барбин отметил, что по инициативе Дании в районе Гренландии уже наблюдается активизация военной деятельности Франции, а также укрепление военного взаимодействия с Германией, Великобританией и другими странами-членами альянса.

Дипломат в беседе с РИА «Новости» выразил обеспокоенность тем, что такие действия Дании могут привести к дальнейшей деградации военно-политической обстановки в Арктике.

Ранее Life.ru писал, что президент Франции Эмманюэль Макрон посетил Гренландию для переговоров о безопасности в Арктике. Визит французского лидера вывел из себя президента США Дональда Трампа. Глава Белого дома продолжает настаивать, что контролировать Гренландию должна Америка.

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