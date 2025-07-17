Новосибирская область перенимает опыт крупнейшего порта Циндао

Новосибирская область изучает опыт китайского порта Циндао, одного из крупнейших в мире, для развития своих логистических мощностей. Делегация региона во главе с губернатором Андреем Травниковым посетила порт, чтобы оценить его автоматизацию и скорость обработки контейнеров.