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Новосибирская область перенимает опыт крупнейшего порта Циндао

Это важный международный торговый порт и морской транспортный узел на западном побережье Тихого океана.

Источник: РИА "Новости"

Новосибирская область изучает опыт китайского порта Циндао, одного из крупнейших в мире, для развития своих логистических мощностей. Делегация региона во главе с губернатором Андреем Травниковым посетила порт, чтобы оценить его автоматизацию и скорость обработки контейнеров.

Новосибирская область стремится увеличить контейнеризацию грузов, планируя к 2029 году довести долю контейнерных перевозок до 15,7%.

Губернатор подчеркнул логистическую роль региона как центрального узла в азиатской части России и выразил заинтересованность в сотрудничестве с провинцией Шаньдун, особенно в поставках сельхозтехники и продукции.

Также было предложено участие китайских компаний в сибирской аграрной выставке для выхода на рынки Сибири и Дальнего Востока. Транспортные и логистические компании Новосибирской области обсудили с руководством порта Циндао перспективы расширения сотрудничества.