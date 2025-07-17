Новосибирская область перенимает опыт крупнейшего порта Циндао

Новосибирская область изучает опыт китайского порта Циндао, одного из крупнейших в мире, для развития своих логистических мощностей. Делегация региона во главе с губернатором Андреем Травниковым посетила порт, чтобы оценить его автоматизацию и скорость обработки контейнеров.
Новосибирская область стремится увеличить контейнеризацию грузов, планируя к 2029 году довести долю контейнерных перевозок до 15,7%.
Губернатор подчеркнул логистическую роль региона как центрального узла в азиатской части России и выразил заинтересованность в сотрудничестве с провинцией Шаньдун, особенно в поставках сельхозтехники и продукции.
Также было предложено участие китайских компаний в сибирской аграрной выставке для выхода на рынки Сибири и Дальнего Востока. Транспортные и логистические компании Новосибирской области обсудили с руководством порта Циндао перспективы расширения сотрудничества.