В Башкирии продлен прием заявок по программе «Земский работник культуры»

Напомним, выплата предоставляется в размере 1 миллион рублей. Претендовать на нее могут специалисты, которые приехали работать в сельские населённые пункты или города Башкирии с численностью населения до 50 тысяч жителей. При этом возраст претендентов составляет до 35 лет включительно, специалист должен быть трудоустроен на одну ставку и более.
Претенденты должны быть гражданами России, иметь среднее профессиональное или высшее образование по профессии, не иметь судимости и не получать выплаты в прошлом. Целевая выплата предусматривает как улучшение жилищных условий специалистов, так и приобретение личного автотранспорта.
Подробная информация представлена на официальном сайте министерства.
Как ранее сообщал «Башинформ», программа «Земский работник культуры» действует в Башкирии с 2021 года и стала одной из первых в стране. Программа была запущена по поручению Главы республики Радия Хабирова и решению Совета при Главе РБ по вопросам развития культуры и искусства.