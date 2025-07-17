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В Башкирии продлен прием заявок по программе «Земский работник культуры»

В Башкирии продолжается прием заявлений и документов для участия в программе «Земский работник культуры». Заявления принимаются до 1 августа 2025 года, сообщили в региональном минкульте.

Источник: соцсети

Напомним, выплата предоставляется в размере 1 миллион рублей. Претендовать на нее могут специалисты, которые приехали работать в сельские населённые пункты или города Башкирии с численностью населения до 50 тысяч жителей. При этом возраст претендентов составляет до 35 лет включительно, специалист должен быть трудоустроен на одну ставку и более.

Претенденты должны быть гражданами России, иметь среднее профессиональное или высшее образование по профессии, не иметь судимости и не получать выплаты в прошлом. Целевая выплата предусматривает как улучшение жилищных условий специалистов, так и приобретение личного автотранспорта.

Подробная информация представлена на официальном сайте министерства.

Как ранее сообщал «Башинформ», программа «Земский работник культуры» действует в Башкирии с 2021 года и стала одной из первых в стране. Программа была запущена по поручению Главы республики Радия Хабирова и решению Совета при Главе РБ по вопросам развития культуры и искусства.