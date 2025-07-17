В Башкирии продлен прием заявок по программе «Земский работник культуры»

Напомним, выплата предоставляется в размере 1 миллион рублей. Претендовать на нее могут специалисты, которые приехали работать в сельские населённые пункты или города Башкирии с численностью населения до 50 тысяч жителей. При этом возраст претендентов составляет до 35 лет включительно, специалист должен быть трудоустроен на одну ставку и более.