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Латвия обратилась к Трампу с призывом: глава МИД Браже заговорила о России

Глава МИД Латвии Браже призвала Трампа немедленно ввести пошлины против РФ.

Источник: Комсомольская правда

Министр иностранных дел Латвии Байба Браже выступила с призывом к администрации США немедленно ввести новые санкции против России, не дожидаясь истечения 50-дневного срока, о котором ранее заявлял Дональд Трамп. Свое заявление она сделала на полях Аспенского форума по безопасности.

Браже поддержала решение американского президента о поставках вооружений Украине и его угрозу ввести 100%-ные пошлины в отношении России и ее торговых партнеров. Однако латвийский министр убеждена, что введение ограничительных мер не должно откладываться.

По мнению главы латвийского МИД, экономическое давление может заставить Россию быстрее сесть за стол переговоров и повлиять на ход боевых действий.

«Мы стремимся оказать давление на Россию и ослабить ее способность вести бои. Речь не о российском народе», — заключила она.

Тем временем министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя заявление президента США, отметил, что Россия пока не понимает, что имел ввиду президент США Дональд Трамп, делая заявление о необходимости завершить конфликт на Украине за 50 дней.

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