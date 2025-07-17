Латвия обратилась к Трампу с призывом: глава МИД Браже заговорила о России

Министр иностранных дел Латвии Байба Браже выступила с призывом к администрации США немедленно ввести новые санкции против России, не дожидаясь истечения 50-дневного срока, о котором ранее заявлял Дональд Трамп. Свое заявление она сделала на полях Аспенского форума по безопасности.