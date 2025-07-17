Юрий Слюсарь: на родине Шолохова должен появиться казачий кадетский корпус

Глава региона напомнил, что по поручению президента в России создан оргкомитет по подготовке к празднованию юбилея писателя в 2030 году. Его возглавила вице-премьер российского правительства Татьяна Голикова. Юрий Слюсарь также включен в его состав.
«Впереди большая историческая дата, которая должна стать событием в жизни района и всей Ростовской области. Надо мобилизовать все ресурсы, чтобы решить ряд инфраструктурных задач, реализовать программы и проекты, которые стали бы самой лучшей данью памяти Михаила Александровича. При жизни он большое внимание уделял и станице, и району, и всей области, на всех уровнях лоббировал интересы малой родины, очень много сделал. Считаю, продолжением этой традиции должна стать наша активная работа», — подчеркнул врио губернатора.
Так, уже начата работа по модернизации системы водоснабжения в станице Вешенской. По программе «Комплексное развитие сельских территорий» идет реконструкция разводящих сетей. На это направят почти 800 млн рублей, в том числе в этом году — 329 млн рублей. Пока выполнено 35% запланированного объема. Объект должен быть сдан до конца 2026 года, напомнил Юрий Слюсарь, поручив главе муниципалитета контролировать ход работ.
В перечень задач, которые предстоит реализовать, должно войти и создание в районе казачьего кадетского корпуса. Об этом уже много лет мечтают жители севера Ростовской области, отметил глава региона.
«Планы по открытию кадетского казачьего корпуса обязательно надо будет реализовать до 2030 года. Это будет большой вклад в празднование юбилея нашего земляка. Кадетские корпуса популярны у нас в области, большой конкурс на обучение там. На родине Михаила Александровича такой корпус обязательно должен быть», — резюмировал Юрий Слюсарь.
«Наш район с гордостью носит имя Михаила Шолохова, мы стараемся делать все, чтобы соответствовать этому великому званию. Есть наработки и предложения, которые мы бы хотели внести в план подготовки и реализовать к юбилею», — сообщил главе региона Олег Дельнов.
Об этом сообщил сайт правительства Ростовской области.