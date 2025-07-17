Юрий Слюсарь: на родине Шолохова должен появиться казачий кадетский корпус

«Впереди большая историческая дата, которая должна стать событием в жизни района и всей Ростовской области. Надо мобилизовать все ресурсы, чтобы решить ряд инфраструктурных задач, реализовать программы и проекты, которые стали бы самой лучшей данью памяти Михаила Александровича. При жизни он большое внимание уделял и станице, и району, и всей области, на всех уровнях лоббировал интересы малой родины, очень много сделал. Считаю, продолжением этой традиции должна стать наша активная работа», — подчеркнул врио губернатора.