Вячеслав Федорищев обратился к самарцам по случаю Дня самарской символики

Губернатор напомнил, что эталоном герба Самарской области стал герб, утвержденный в 1878 году. За основу флага было взято Самарское знамя, поднимавшее воинов на борьбу за освобождение балканских народов от османского владычества. А в 2006 г. появился гимн Самарской области, ставший, наряду с гербом и флагом, официальным региональным государственным символом.