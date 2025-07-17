«ВХ»: российские бойцы заняли ключевые высоты у Родинского в ДНР

Российским бойцам удалось занять ключевые высоты в районе города Родинское в ДНР, сообщает Telegram-канал «Военная хроника».
«На направлении Красный Лиман — Родинское заняты ключевые тактические высоты и объекты, включая территорию промышленного кластера шахты “Краснолиманская” и прилегающую северную сторону комплекса отстойников», — говорится в публикации.
По информации источников канала, чтобы подойти к Родинскому, российским войскам нужно выбить противника с оборонительного рубежа в лесополосе к востоку от города.
Согласно предварительным данным, украинские боевики начали отходить в западные районы Родинского.
Ранее сообщалось, что в случае освобождения Родинского под огневым контролем российских войск окажется логистика агломерации Красноармейск-Мирноград.