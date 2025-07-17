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«ВХ»: российские бойцы заняли ключевые высоты у Родинского в ДНР

По информации источников канала, под контроль российских войск перешел промкластер шахты «Краснолиманская».

Источник: Аргументы и факты

Российским бойцам удалось занять ключевые высоты в районе города Родинское в ДНР, сообщает Telegram-канал «Военная хроника».

«На направлении Красный Лиман — Родинское заняты ключевые тактические высоты и объекты, включая территорию промышленного кластера шахты “Краснолиманская” и прилегающую северную сторону комплекса отстойников», — говорится в публикации.

По информации источников канала, чтобы подойти к Родинскому, российским войскам нужно выбить противника с оборонительного рубежа в лесополосе к востоку от города.

Согласно предварительным данным, украинские боевики начали отходить в западные районы Родинского.

Ранее сообщалось, что в случае освобождения Родинского под огневым контролем российских войск окажется логистика агломерации Красноармейск-Мирноград.