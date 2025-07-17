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Над регионами России сбили более 120 украинских БПЛА. Военная операция, день 1240-й

Над регионами России ночью сбили 122 беспилотника ВСУ, три из них — на подлете к Москве. Латвия призвала Дональда Трампа надавить на Россию, а не медлить 50 дней, чтобы повлиять на ситуацию в зоне боевых действий на Украине. СМИ сообщили о массированной атаке на Днепропетровск (Днепр). «Газета.Ru» ведет хронику событий.

Источник: Газета.Ру

8:26 Американская газета The Hill считает, что Кремль «проигнорировал угрозу» главы Белого дома Дональда Трампа о введении жестких санкций, если Москва не прекратит СВО.

Издание сослалось на заявления зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева о том, что президент США выдвинул «театральный ультиматум».

8:21 Специальный представитель президента США Кит Келлог во время визита на Украину посетил цеха по сборке беспилотников ВСУ. Фото с производства он разместил в социальной сети Х.

8:18 В Калужской области дрон ВСУ при падении попал в двухэтажный дом в Сухиничском районе, пострадала 14-летняя девочка. Об этом сообщил губернатор Владислав Шапша в Telegram-канале.

По его словам, ребенка ранило осколками стекла. Жителей дома временно эвакуировали.

8:11 ?В Воронеже в результате попадания фрагментов беспилотника ВСУ в многоэтажный дом ~пострадали трое несовершеннолетних~, двух из них госпитализировали, сообщил губернатор Александр Гусев в Telegram-канале.

Кроме того, повреждены как минимум четыре квартиры, добавил глава региона.

8:10 Экипажи танков Т-90М «Прорыв» 25-й общевойсковой армии уничтожили замаскированные взводные опорные пункты, блиндажи, пункты управления БПЛА и живую силу ВСУ, сообщило Минобороны РФ.

8:07 Город Днепропетровск (Днепр) на юго-востоке Украины ночью подвергся массированной атаке. Как сообщила «Страна.ua», в результате ударов возникло несколько пожаров, повреждены предприятия.

8:05 Глава МИД Латвии Байба Браже призвала президента США Дональда Трампа немедленно ввести санкции против России, а не ждать 50 дней.

По мнению дипломата, этот шаг вынудит Москву сесть за стол переговоров и повлияет на ситуацию в зоне боевых действий, пишет Politico.

8:01 ?Над регионами России в период с 23:30 мск 16 июля до 7:00 мск 17 июля средства ПВО перехватили и сбили 122 украинских БПЛА, сообщило Минобороны РФ.

Над Брянской областью сбили 43 беспилотника, над Курской — 38, над Орловской — 10, над Смоленской и Воронежской — по шесть, над Белгородской — пять, над Московской, Калужской и Крымом — по три, над Ленинградской и Липецкой — по два, над Тульской — один.

8:00 Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1240-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

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