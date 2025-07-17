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«ВХ»: войска РФ заняли около половины Удачного под Красноармейском

По информации источников канала, российские бойцы постепенно берут в клещи Красноармейск.

Источник: Аргументы и факты

Около половины территории поселка Удачное под Красноармейском перешло под контроль российских войск, сообщает Telegram-канал «Военная хроника».

«Войска РФ уже заняли около половины поселка Удачное к западу от Покровска (Красноармейск — прим. ред.) и постепенно пробивают оборону Родинского», — говорится в публикации.

Сообщается, что российские бойцы фактически перерезали путь снабжения ВСУ в Красноармейске с севера и постепенно берут город в клещи.

Ранее стало известно о занятии российскими подразделениями ключевых высот на направлении Красный Лиман — Родинское.