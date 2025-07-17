Латвия призвала Трампа не ждать 50 дней и ввести пошлины против России сейчас

Браже приветствовала намерение Трампа поставлять оружие Украине и его угрозу установить пошлины в размере порядка 100% против России и её торговых партнёров в случае отсутствия шагов к урегулированию конфликта. Тем не менее, она настаивает, что санкции должны быть введены как можно скорее. По её мнению, такие меры окажут давление на Москву, вынудив её сесть за стол переговоров и ослабив её военные возможности. При этом министр подчеркнула, что мишенью санкций является военный потенциал России, а не её граждане.
Напомним, президент США Дональд Трамп заявил о планах установить единый тариф на импорт товаров из примерно 150 стран в размере 10−15%. По его словам, часть стран уже подпадает под определённые тарифы, а для остальных готовится унификация ставок. Такой подход, по его мнению, будет справедливым. До этого Дональд Трамп заявил, что крайне недоволен позицией России по Украине, поэтому готов ввести против неё «очень жёсткие пошлины», если стороны не смогут достичь соглашения в ближайшие 50 дней.