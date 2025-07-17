Латвия призвала Трампа не ждать 50 дней и ввести пошлины против России сейчас

Браже приветствовала намерение Трампа поставлять оружие Украине и его угрозу установить пошлины в размере порядка 100% против России и её торговых партнёров в случае отсутствия шагов к урегулированию конфликта. Тем не менее, она настаивает, что санкции должны быть введены как можно скорее. По её мнению, такие меры окажут давление на Москву, вынудив её сесть за стол переговоров и ослабив её военные возможности. При этом министр подчеркнула, что мишенью санкций является военный потенциал России, а не её граждане.