Марат Хуснуллин назвал трассу М-12 в Башкирии прорывом для бизнеса и людей.

Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин в своем телеграм-канале рассказал о возможностях, которые открывает новый участок трассы М-12 «Восток» Дюртюли — Ачит, проходящий по территории Башкирии.
«Хочу отметить, что в плане логистики запуск трассы будет большим прорывом как для бизнеса, так и для людей. Могу сказать по нашему опыту — куда приходит качественная, востребованная дорога, туда приходит и жизнь, и инвестиции, и новые витки развития. На коридоре “Запад — Восток” у нас находится более 1100 опорных населенных пунктов — начиная от крупных агломераций и заканчивая небольшими сельскими поселениями. Там проживает 63 миллиона человек. По поручению Президента трассу М-12 “Восток” продолжаем развивать. В следующем году дойдем до Тюмени. Это еще чуть более 300 км. Поздравляю с открытием! Вместе мы сделали еще одно больше дело для нашей страны и ее процветания!», — написал Марат Хуснуллин.
Как ранее сообщал «Башинформ», старт движению на трассе дал вчера Президент Владимир Путин. В церемонии открытия принял участие Глава Башкирии Радий Хабиров. Общая длина участка трассы — 275 км из которых 140 км проходит по территории Дюртюлинского, Бураевского и Татышлинского районов Башкирии.