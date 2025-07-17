Марат Хуснуллин назвал трассу М-12 в Башкирии прорывом для бизнеса и людей.

«Хочу отметить, что в плане логистики запуск трассы будет большим прорывом как для бизнеса, так и для людей. Могу сказать по нашему опыту — куда приходит качественная, востребованная дорога, туда приходит и жизнь, и инвестиции, и новые витки развития. На коридоре “Запад — Восток” у нас находится более 1100 опорных населенных пунктов — начиная от крупных агломераций и заканчивая небольшими сельскими поселениями. Там проживает 63 миллиона человек. По поручению Президента трассу М-12 “Восток” продолжаем развивать. В следующем году дойдем до Тюмени. Это еще чуть более 300 км. Поздравляю с открытием! Вместе мы сделали еще одно больше дело для нашей страны и ее процветания!», — написал Марат Хуснуллин.