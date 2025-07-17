Великобритания и Германия разработают ракеты большой дальности

Стармер готовится принять германского канцлера Фридриха Мерца в рамках комплексного визита в Лондон в четверг.
«Лидеры намерены взять на себя новое обязательство по созданию новой системы высокоточного удара Deep Precision Strike в течение следующего десятилетия… Дальность действия новой системы составит более 2 тысяч километров, она станет одной из самых передовых систем, когда-либо разработанных Великобританией», — говорится в заявлении, размещенном на официальном портале офиса Стармера.
Подчеркивается, что план станет частью двустороннего договора о дружбе и сотрудничестве между Великобританией и Германией — в нем также будут затронуты вопросы нелегальной миграции, инфраструктуры и торговли.
Что касается вопросов обороны, лидеры, согласно заявлению, представят новое соглашение, направленное на стимулирование экспорта британской оборонной продукции мирового класса, в том числе бронемашин Boxer и самолетов Typhoon, а также планируют организовать экспортные компании для совместно произведенной техники.
Также отмечается, что в рамках развития экономических связей германская компания-производитель БПЛА Stark откроет свой первый завод за пределами Германии — в городе Суиндон на юго-западе Англии.