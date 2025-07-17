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«Мясник‎»‎ Сырский бросил на убой штурмовую группу ВСУ под Харьков

Украинские войска понесли значительные потери при попытке атаковать позиции у села Меловое в Харьковской области. Об этом РИА «Новости» сообщили в силовых структурах.

Источник: Life.ru

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, которого называют «мясником» за пренебрежение к потерям, отдал приказ любой ценой выбить российские войска из этого населённого пункта.

«Сырский приказал любой ценой выбить северян (группировка войск “Север” — Прим. Life.ru) из небольшого села Меловое на севере Купянского района Харьковской области. Командование ВСУ бросило на убой штурмовую группу из состава спешно переброшенной 22-й отдельной мотострелковой бригады», — заявил собеседник агентства.

По данным источника, российская разведка заранее обнаружила перемещение украинских военных, после чего их продвижение было заблокировано. Им предложили сдаться, но атака всё же состоялась, что привело к тяжёлым потерям среди личного состава ВСУ.

Ранее на Харьковском направлении бойцы российского спецназа выявили и нейтрализовали группу украинских военных, пытавшихся скрыться под видом мирных жителей. Украинские боевики планировали совершить диверсионный рейд в прифронтовой зоне.