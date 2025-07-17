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На Украине предложили обменять останки советских воинов на пленных ВСУшников

Эксгумированные останки советских солдат с мемориала «Холм Славы» предложили обменять на пленных украинских военнослужащих. С таким приложением выступил мэр Львова Андрей Садовый.

Источник: Life.ru

«Холм Славы» советского оккупационного периода во Львове больше не существует. Сегодня здесь завершили эксгумацию захоронений. Обнаружено 355 останков. Готовы обменять все эти останки на украинских защитников", — написал он в социальных сетях.

Напомним, в апреле украинские власти инициировали демонтаж мемориала «Холм Славы» во Львове, где захоронены советские солдаты, участвовавшие в освобождении украинского города в 1944 году. В их числе и советский разведчик Николай Кузнецов, известный своей деятельностью во времена Второй мировой войны.