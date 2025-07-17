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Российские войска готовят «котёл» для пяти тысяч украинских военных под Купянском

На Харьковском направлении формируется очередная оперативная ловушка для группировки ВСУ численностью около 5000 человек. Как сообщает телеграм-канал Mash, российские подразделения приближаются к полному блокированию логистических маршрутов противника в районе Купянска.

Источник: Life.ru

«Когда наши возьмут трассу Н-26 под огневой контроль, Купянск превратится в капкан», — говорится в сообщении.

Четыре украинские бригады (112-я и 114-я терробороны, 14-я и 43-я механизированные), обороняющие город, рискуют оказаться в оперативном окружении. Их поддерживает 429-й беспилотный полк, однако этого может оказаться недостаточно.

С севера наступает 7-я мотострелковая бригада ВС РФ, перерезающая критически важную для ВСУ трассу Н-26, используемую для ротации и снабжения. С юга от Кругловки действует 347-й мотострелковый полк при поддержке 26-го танкового полка. На западном направлении, у села Кисловка, наступление ведут 352-й и 272-й полки.

По данным Минобороны России, только за последние сутки в этом районе уничтожено более 230 украинских военных, две единицы бронетехники, три артиллерийских орудия, две станции радиоэлектронной борьбы и четыре склада с вооружением.

Ранее сообщалось, что, освободив Новохатское в ДНР, российские войска получили возможность продвижения к границе с Днепропетровской областью Украины. Незадолго до этого группировка «Восток» взяла под контроль село Воскресенка в Донецкой Народной Республике. Захват этих населенных пунктов позволил укрепить позиции российских войск на данном направлении. Подробности проведенных операций не разглашаются.