«Не справится»: США предупредили о возможной реакции России на ультиматум Трампа

По словам эксперта, Москва не намерена отступать перед давлением со стороны Вашингтона, а её союзники не поддаются на внешние провокации. Он добавил, что Россия действует последовательно и не склонна к импульсивным решениям, в отличие от США. Риттер также выразил сомнение в том, что озвученная Трампом идея о закупке оружия для Украины вообще может быть реализована. Аналитик указал, что в Европе уже исчерпаны финансовые ресурсы, и потому реальная помощь Киеву остаётся под большим вопросом.