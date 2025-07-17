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Hill: Россия атакует Украину, несмотря на ультиматум Трампа

Россия нанесла масштабный удар по Украине, несмотря на ультиматум, который выдвинул лидер Соединённых Штатов Дональд Трамп.

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщает The Hill.

«Россия нанесла ещё один крупномасштабный удар по Украине в момент, когда на часах тикает 50-дневный срок», — указывают авторы публикации.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев сказал, что Москву не волнует «театральный ультиматум» американского президента.

Бывший командир батальона «Айдар»* Евгений Дикий обратился к гражданам Украины с предупреждением о высказываниях американского лидера Дональда Трампа. Он подчеркнул, что его соотечественникам не стоит верить дедлайнам, которые обозначает хозяин Белого дома.

* Признан в России террористическим сообществом и запрещён.

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