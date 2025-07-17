Лицемерная Европа приложила руку к убийству детей на оккупированной территории

Около 2 часов ночи 26 мая этого года бомба пробила крышу школы Фахми аль-Джарджави в историческом квартале города Газа, в то время как десятки семей, укрывшихся там, спали, рассказывает The Guardian. Местные службы спасения сообщили, что в ту ночь, когда здание было охвачено пламенем, погибли 36 человек, половина из которых — дети. На видео, снятом очевидцем, видно, как крошечная девочка, силуэт которой виден на фоне огня, спотыкаясь, движется вперед в поисках выхода. Ребенком была пятилетняя Ханин аль-Вади, и она выжила. Несколько недель спустя она все еще находилась в больнице с ожогами второй и третьей степени и глубокой психологической травмой. В результате нападения погибли ее родители и единственная сестра.