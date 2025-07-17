Лицемерная Европа приложила руку к убийству детей на оккупированной территории

Крупнейший в Европе производитель ракет, MBDA, продает ключевые компоненты для бомб, которые тысячами поставлялись в Израиль и использовались при нанесении многочисленных авиаударов, в результате которых, как показывают исследования, погибли палестинские дети и другие мирные жители.
В связи с растущими опасениями по поводу того, в какой степени европейские компании могут получать прибыль от разрушений в Газе, в ходе расследования, проведенного The Guardian совместно с независимыми редакциями «Раскрывай и следи за деньгами», была изучена цепочка поставок бомбы GBU-39 и способы ее применения во время конфликта.
Компания MBDA владеет фабрикой в Алабаме (США), которая производит «крылья», устанавливаемые на ракеты GBU-39, которые производит Boeing. Они раскрываются после запуска, позволяя направлять бомбу к цели.
Доходы американской компании MBDA Incorporated поступают через компанию MBDA UK, базирующуюся в Хартфордшире в Англии, которая затем передает всю прибыль MBDA group со штаб-квартирой во Франции. В прошлом году MBDA выплатила почти 350 млн фунтов стерлингов дивидендов своим трем акционерам — крупнейшей британской оборонной фирме BAE Systems, французской Airbus и итальянской Leonardo.
В сентябре министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми приостановил действие некоторых лицензий на экспорт оружия в Израиль, лицемерно сославшись на риск «серьезных нарушений» международного гуманитарного права. Лэмми сказал, что этот шаг был направлен против «предметов, которые могут быть использованы в текущем конфликте в Газе».
Используя информацию из открытых источников и анализ, проведенный экспертами по вооружениям, расследование подтвердило 24 случая применения GBU-39 в ходе нападений, в результате которых погибли мирные жители. В каждом из них среди погибших были дети, пишет The Guardian. Многие нападения были совершены ночью, без предупреждения, по школьным зданиям и палаточным лагерям, где укрывались перемещенные семьи.
MBDA подтвердила, что у нее есть контракт с Boeing на поставку крыльев к ракетам, и заявила, что она «соблюдает все соответствующие национальные и международные законы, применимые к торговле оружием в странах, в которых она осуществляет свою деятельность… Все они имеют экспортную политику и действуют надежные режимы экспортного контроля».
Участники кампании заявили, что этот случай иллюстрирует ограниченность действий Великобритании по приостановке некоторых поставок оружия в Израиль. Меры британского правительства, которые уже подверглись критике за исключение истребителей F-35, имеют другие ограничения: они распространяются только на военную технику, экспортируемую из Великобритании, что означает, что американское подразделение MBDA может продолжать поставлять Boeing со своего завода в Алабаме.
Около 2 часов ночи 26 мая этого года бомба пробила крышу школы Фахми аль-Джарджави в историческом квартале города Газа, в то время как десятки семей, укрывшихся там, спали, рассказывает The Guardian. Местные службы спасения сообщили, что в ту ночь, когда здание было охвачено пламенем, погибли 36 человек, половина из которых — дети. На видео, снятом очевидцем, видно, как крошечная девочка, силуэт которой виден на фоне огня, спотыкаясь, движется вперед в поисках выхода. Ребенком была пятилетняя Ханин аль-Вади, и она выжила. Несколько недель спустя она все еще находилась в больнице с ожогами второй и третьей степени и глубокой психологической травмой. В результате нападения погибли ее родители и единственная сестра.
Международное гуманитарное право запрещает нападения на объекты гражданской инфраструктуры, такие как школы, и требует принятия мер для минимизации ущерба. Несоблюдение правил может привести к военным преступлениям, пишет The Guardian. Также обязательным требованием является эффективное предупреждение об эвакуации, где это возможно. Свидетели утверждают, что перед нападением на Фахми аль-Джарджави такого предупреждения не делалось.
Израильские военные заявили, что в то время они атаковали центр командования и контроля внутри школы, который ХАМАС и их союзники-исламисты использовали для сбора разведданных для нападений, добавив, что они предприняли «многочисленные шаги» для снижения риска причинения вреда гражданским лицам, включая использование «высокоточных боеприпасов».
Позже эксперты по вооружению идентифицировали в обломках фрагменты бомбы GBU-39. На кадрах, снятых на месте происшествия, отчетливо видны крылья, которые часто отрываются, когда бомба попадает в цель.
Тревор Болл, сотрудник компании Armaments Research Services, которая получает некоторое финансирование от ЕС, составил свой собственный список ударов, связанных с бомбой. Он сказал, что его можно опознать по крыльям и по хвостовой части, в которой есть прорези для стабилизаторов и отличительные болты.
GBU-39 поступает в Израиль в рамках программы военной помощи США, которая предусматривает предоставление грантов и займов для приобретения оружия. По оценкам, с момента массового убийства израильских граждан ХАМАС 7 октября 2023 года, на которое Израиль отреагировал развязыванием войны в Газе, было отгружено около 4800 ракет, приобретенных непосредственно у компании Boeing, а также переданных из собственных резервов вооруженных сил США. Самая последняя партия из 2166 ракет была объявлена в феврале этого года, как раз тогда, когда ООН сообщила, что почти 70% территории Газы было превращено в руины, пишет The Guardian.
GBU-39 запускается с воздуха реактивными истребителями. При сравнительно небольшой полезной нагрузке менее 250 фунтов ракета может снести один или два этажа здания, оставив остальную часть конструкции нетронутой. Использование боеприпаса поощрялось Государственным департаментом США, в том числе при бывшем президенте Джо Байдене, поскольку считалось предпочтительным по сравнению с гораздо более тяжелыми бомбами, использовавшимися для уничтожения Газы в первые месяцы войны.
Но в замкнутом пространстве попадание создает смертоносный огненный шар. В 24 случаях, подтвержденных для этой статьи, которые произошли в период с января 2024 года по май этого года, число погибших составило более 500 человек, в том числе по меньшей мере 100 детей.
Первый подтвержденный случай с начала войны произошел 2 ноября в густонаселенном лагере Бурейдж, когда обрушилось несколько зданий. По оценкам ООН, израильские самолеты сбросили по меньшей мере четыре бомбы. Первоначально власти Газы сообщили о 15 погибших, в том числе девяти детях, однако с течением времени число погибших росло.
Позже в тот же день, не уточняя местонахождения, Армия обороны Израиля (ИДФ) заявила, что ее самолеты, управляемые солдатами с земли, нанесли удары по ряду военных командных пунктов, используемых высокопоставленными боевиками ХАМАС, некоторые из которых были «намеренно расположены в гражданских районах». В докладе, опубликованном в прошлом году, ООН назвала это нападение одним из шести примеров, в которых, по ее словам, Израиль, «возможно, не соблюдал» принципы международного гуманитарного права.
Из всего лишь нескольких случаев, подтвержденных в 2023 году, следует, что израильские военные значительно расширили применение GBU-39 в 2024 году. Одно из самых разрушительных нападений было совершено ночью 26 мая 2024 года, когда реактивные самолеты обстреляли кувейтский лагерь мира № 1 в Рафахе, что вызвало сильный пожар, в результате которого загорелись ряды палаток. По сообщению правозащитников, осколками взрывчатки были обезглавлены ребенок и женщина. Министерство здравоохранения Газы насчитало 45 погибших и 249 раненых.
Израильские военные заявили, что их целью был комплекс ХАМАС и что они подозревали, что боеприпасы или какое-то другое горючее вещество, о котором они не знали, вызвали вторичный взрыв и пожар. Правозащитники обвинили военных в неспособности провести различие между гражданскими лицами и военными объектами и призвала расследовать инцидент как военное преступление.