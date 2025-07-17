«Обмануть не получилось»: На Западе разочарованы провалом плана по украинскому конфликту

«План Запада по Украине был. Это обмануть Россию, свести всё к прекращению огня. Чтобы потом заморозить конфликт. Таким образом США и Европа пополнят запасы вооружения и смогут натренировать больше украинцев. Обмануть Россию не получилось, заморозки не будет», — сказал он.
По словам аналитика, Россия не пошла навстречу призывам к прекращению огня, в связи с чем Запад начал реализацию запасного сценария. Теперь основные усилия сосредоточатся на том, чтобы снизить накал украинского конфликта и максимально продлить его.
Напомним, ранее Дональд Трамп сообщил о соглашении между США и Евросоюзом по поставкам оружия для Киева. В рамках этого соглашения Украина будет самостоятельно финансировать вооружение. Трамп также предупредил о возможности введения таможенных пошлин против России, если конфликт с Украиной не будет разрешён в течение 50 дней.