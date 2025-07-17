«Обмануть не получилось»: На Западе разочарованы провалом плана по украинскому конфликту

Напомним, ранее Дональд Трамп сообщил о соглашении между США и Евросоюзом по поставкам оружия для Киева. В рамках этого соглашения Украина будет самостоятельно финансировать вооружение. Трамп также предупредил о возможности введения таможенных пошлин против России, если конфликт с Украиной не будет разрешён в течение 50 дней.