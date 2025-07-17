Ранее в ходе боёв за село Карла Маркса в ДНР военнослужащие российской группировки «Восток» взяли в плен иностранных наёмников, сражавшихся на стороне ВСУ. Разведчик с позывным Хаски сообщил в интервью Минобороны РФ, что сопротивление противника, укрывшегося в одном из домов, было подавлено в течение пяти минут, после чего наёмники сдались.