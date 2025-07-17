«Слабаки»: Трамп обрушился на собственных сторонников из-за сексуального скандала

В США раскручивается новый политический скандал, подрывающий базу поддержки нынешнего хозяина Белого дома. Трамп называет теорию заговора вокруг педофила Эпштейна «мистификацией» и называет своих сторонников из движения МАГА «слабаками». Американский президент столкнулся с негативной реакцией MAGA на заявления о сокрытии деталей преступлений Эпштейна для защиты богатой элиты, включая самого Трампа.
Дональд Трамп обрушился с критикой на своих собственных сторонников, назвав их доверчивыми «слабаками» за то, что они поставили под сомнение прозрачность секретного правительственного расследования в отношении покойного известного светского тусовщика и сексуального преступника Джеффри Эпштейна, пишет The Guardian.
Президент США изо всех сил пытается сдержать политический кризис в рамках своего обычно лояльного движения Make America Great Again (MAGA, «Сделаем Америку снова великой») из-за подозрений в том, что администрация скрывает подробности преступлений Эпштейна, чтобы защитить богатую элиту, с которой был связан Эпштейн, включая и Дональда Трампа.
В среду в длинном посте на своем сайте в социальной сети Truth Social Трамп обвинил своих избирателей в том, что они поддались на то, что он назвал «леворадикальной мистификацией» оппозиции, направленной на его дискредитацию.
«Их новая АФЕРА — это то, что мы навсегда назовем мистификацией Джеффри Эпштейна, и мои бывшие сторонники купились на эту “чушь собачью”, крючок, леску и грузило. Они не усвоили свой урок и, вероятно, никогда не усвоят, даже после того, как их обманывал Сумасшедший Левак в течение долгих 8 лет», — написал он.
«Пусть эти слабаки продолжают идти вперед и выполняют работу демократов, даже не думайте говорить о нашем невероятном и беспрецедентном успехе, потому что мне больше не нужна их поддержка!» — заключил Трамп.
В интервью «Голосу реальной Америки», ультраправой сети, созданной для проведения подкаста Стива Бэннона, Трамп в среду подробно рассказал о том, что следует сделать с подробностями преступления Эпштейна, и заявил, что ФБР должно расследовать то, что он назвал «мистификацией Джеффри Эпштейна» как часть преступного сговора против него.
«Они могли бы также обратить внимание на эту мистификацию Джеффри Эпштейна, потому что это то же самое, что и демократы, — сказал Трамп. — И вы знаете, что некоторые из наивных республиканцев сразу же соглашаются с этим».
Одна из самых драматичных теорий, циркулирующих среди сторонников Трампа, заключается в том, что Эпштейн, который покончил с собой в 2019 году, находясь под федеральной стражей, был убит влиятельными фигурами, чтобы скрыть свою роль в его сексуальных преступлениях против несовершеннолетних.
Избиратели-республиканцы и политики настаивали на том, чтобы Трамп публично обнародовал документы, связанные с этим делом, которые стали известны как «Досье Эпштейна».
Несколько пользователей социальной сети Truth отреагировали на пост Трампа, призвав его опубликовать больше информации. «Вы теряете своих самых преданных подписчиков и голоса, господин президент», — говорилось в одном посте. «Почему вы защищаете педофилов?» — говорилось в другом.
Тирада Трампа в среду стала гневным отступлением от его предыдущих попыток успокоить своих сторонников. Во вторник он попытался отвлечь внимание, назвав расследование «скучным», но сказал, что поддерживает публикацию любых «заслуживающих доверия» файлов, не уточнив, что это были за материалы.
«Я не понимаю, почему дело Джеффри Эпштейна может представлять интерес для кого-либо, — сказал Трамп журналистам во вторник вечером, когда его спросили, почему его сторонники так заинтересованы в этом деле. — Это довольно скучный материал. Это отвратительно, но скучно, и я не понимаю, почему это продолжается».
«Я думаю, что только очень плохие люди, включая фейковые новости, хотят, чтобы что-то подобное продолжалось, — добавил он. — Но пусть они предоставляют достоверную информацию. Я бы сказал, что все, что заслуживает доверия, пусть будет у них».
Во время своих предвыборных кампаний Трамп подпитывал многочисленные заговоры своего движения Maga, в том числе о том, что страна контролируется теневыми элитами «глубинного государства». Это вызвало глубокую паранойю среди его сторонников, которые сейчас, что необычно, задают вопросы своему лидеру по поводу скандала с Эпштейном, отмечает The Guardian.
На прошлой неделе министерство юстиции США и ФБР объявили, что проверка материалов дела якобы подтвердила, что Эпштейн покончил с собой, и не было никакого списка его клиентов, который можно было бы обнародовать.
Консервативные союзники американского президента сосредоточили свой гнев на генеральном прокуроре Пэм Бонди, которая вела это дело, поскольку ранее она заявила, что список клиентов Эпштейна «прямо сейчас лежит у меня на столе для ознакомления».
Несколько других видных консерваторов призвали Трампа обнародовать все, что известно об Эпштейне. Даже его невестка Лара Трамп, ведущая Fox News, выступила с критикой, заявив: «Я действительно считаю, что в этом вопросе должно быть больше прозрачности».
Во вторник спикер Палаты представителей Майк Джонсон призвал министерство юстиции обнародовать документ, порвав с Трампом в редкий момент разногласий между союзниками. «Это очень деликатная тема, но мы должны рассказать обо всем, и пусть люди сами решают, — сказал спикер Джонсон правому подкастеру Бенни Джонсону в интервью, опубликованном во вторник. — Я согласен с мнением, что нам нужно рассказать об этом».