«Слабаки»: Трамп обрушился на собственных сторонников из-за сексуального скандала

«Я не понимаю, почему дело Джеффри Эпштейна может представлять интерес для кого-либо, — сказал Трамп журналистам во вторник вечером, когда его спросили, почему его сторонники так заинтересованы в этом деле. — Это довольно скучный материал. Это отвратительно, но скучно, и я не понимаю, почему это продолжается».