Детский омбудсмен Мария Львова-Белова посетила Екатеринбург с рабочим визитом

Напомним, Свердловская область — один из 14 пилотных регионов, где реализуют программу «Вызов». На Среднем Урале с начала года число детей, которые содержатся в детских домах, снизилось на 9% — с 2,5 тыс. до 2,29 тыс. С начала года в отношении 15 детей родители были восстановлены в правах, в отношении еще 19 — сняты ограничения в родительских правах.