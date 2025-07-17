Ради защиты меньшинств Израиль разбомбил министерство иностранных дел соседней страны

Израильские военные дважды нанесли удары по министерству обороны Сирии в Дамаске, вмешавшись в столкновения между сирийской армией и боевиками-друзами на юге арабской страны, которые стали самыми кровопролитными в стране за последние месяцы.
В результате ударов были разрушены четыре этажа министерства и его фасад, пишет The Guardian. По данным сирийских официальных лиц, в результате ударов погиб один человек и 18 получили ранения. Это был первый случай, когда Израиль нанес удар по Дамаску с мая, и третий день подряд он наносил авиаудары по сирийским военным.
Представитель израильских военных заявил, что удар по министерству обороны был посланием президенту Сирии Ахмеду аш-Шараа «в связи с событиями в Суэйде». В понедельник израильские военные нанесли удар по сирийским танкам и продолжают наносить десятки ударов с беспилотников по войскам, в результате чего погибло несколько солдат.
Израиль заявил, что не допустит развертывания сирийской армии на юге страны и что он защитит друзскую общину от правительства Дамаска. Многие друзы отвергли притязания Израиля на покровительство, опасаясь, что их будут рассматривать как иностранных агентов, констатирует The Guardian.
Израильская бомбардировка еще больше осложнила и без того обостряющийся конфликт между правительственными войсками Сирии, арабскими племенами бедуинов и боевиками-друзами. По данным базирующейся в Великобритании Сирийской обсерватории по правам человека (SOHR), за четыре дня столкновений погибло более 250 человек.
В среду сирийское правительство и один из трех духовных лидеров сирийской общины друзов объявили о прекращении огня. Однако было неясно, продержится ли перемирие, поскольку другой духовный лидер, шейх Хикмат аль-Хиджри, пообещал продолжать борьбу, назвав правительство сборищем «вооруженных банд».
Объявленное во вторник перемирие было нарушено при аналогичных обстоятельствах, напоминает The Guardian.
В среду вечером агентство Reuters сообщило, что Совет Безопасности ООН соберется в четверг для обсуждения сложившейся ситуации. Столкновения между правительственными войсками, состоящими в основном из суннитов, и боевиками-друзами вызвали опасения по поводу более широкого межконфессионального конфликта. Мартовское нападение сторонников свергнутого президента Башара Асада на силы безопасности привело к насилию, в результате которого погибло более 1500 человек, большинство из которых принадлежали к меньшинству алавитов.
Насилие стало самым серьезным вызовом правлению Дамаска со времен массовых убийств на побережье и угрожает еще больше отдалить обычных друзов от государства, пишет The Guardian.
Друзы, религиозное меньшинство в Сирии и на Ближнем Востоке в целом, составляют большинство населения провинции Суэйда на юге страны. После свержения Асада они ведут переговоры с властями Дамаска, возглавляемыми исламистами, в попытке добиться какой-либо автономии. Им еще предстоит достичь соглашения, определяющего их отношения с новым сирийским государством.
Сирийская армия вошла в Суэйду в воскресенье в попытке восстановить спокойствие между боевиками-друзами и арабскими племенами бедуинов.
Боевые действия вспыхнули после того, как члены бедуинского племени ограбили друза на главной дороге к югу от Дамаска, что положило начало серии ответных столкновений между двумя группировками. В последние годы в этом районе периодически происходят столкновения между друзами и бедуинами.
Некоторые друзские ополченцы пообещали помешать сирийским правительственным войскам войти в Суэйду и напали на них, что привело к эскалации столкновений.
Когда правительственные войска вошли в Суэйду, начали появляться сообщения о нарушениях прав человека. Во вторник около полудня вооруженные люди ворвались в зал приемов, принадлежащий семье Радван в Свейде, и убили 15 безоружных мужчин и одну женщину, сообщили The Guardian трое членов семьи.
На видеозаписи, снятой после стрельбы, видно, как безоружные люди разбросаны по комнате в лужах крови. Члены семьи рассказали, что люди в армейской форме не давали машинам скорой помощи подъехать к приемному покою, что, по их мнению, должно было привести к смерти раненых от потери крови.
«Мы не знаем, кто работает в службе общей безопасности, кто джихадисты, кто представители бедуинских племен. Невозможно сказать, кто нас убивает», — сказал Guardian по телефону 52-летний учитель и родственник семьи Радван из Свейды.
Хирург национальной больницы Свейды сказал, что на телах убитых в доме Радвана были обнаружены огнестрельные ранения с близкого расстояния, добавив, что они лично знали многих из тех, кто был убит во время перестрелки.
В среду Шараа выступил с заявлением, в котором осудил нарушения прав человека. «Эти преступные и незаконные действия не могут быть приняты ни при каких обстоятельствах и полностью противоречат принципам, на которых построено сирийское государство», — говорится в заявлении сирийского президента, добавляя, что виновные будут привлечены к ответственности.
Специальный посланник США по Сирии Том Баррак опубликовал в соцсети сообщение, в котором говорится: «Необходимо предпринять действия, чтобы положить конец насилию, привлечь к ответственности и защитить всех сирийцев».
Было неясно, кто совершал преступления против гражданского населения, и свидетели говорили, что не могли отличить силы государственной безопасности от боевиков ополчения, отмечает The Guardian.
В своих частных социальных сетях двое военнослужащих правительственных сил опубликовали разжигающие ненависть к друзам высказывания. Один из военнослужащих правительственных сил опубликовал видео, на котором он и двое других солдат едут по Суэйде, смеясь, когда он говорит: «Мы направляемся раздавать помощь», размахивая мачете перед камерой. Он снял себя в доме в Суэйде, срывая со стены фотографию духовных лидеров друзов и топча ее сапогами.
Несколько мирных жителей в городе Суэйда рассказали, что были заперты в своих домах, в то время как снаружи продолжались боевые действия, а электричество и другие предметы первой необходимости были отключены.
Один 52-летний учитель английского языка рассказал, что они были свидетелями того, как их сосед был застрелен спрятавшимся снайпером, и что никто не мог забрать тело из-за боязни быть застреленным. А 31-летний житель Свейды рассказал, что видел, как вооруженные люди сожгли магазин под его домом, обзывая друзов «свиньями».
Министерство внутренних дел Сирии заявило, что продолжающиеся боевые действия могут быть урегулированы только путем интеграции провинции, в которой проживает большинство друзов, в состав государства, и заявило, что это произошло «в отсутствие соответствующих официальных институтов».
Убийства в Суэйде вызвали гнев среди более широкой общины друзов на Ближнем Востоке. Некоторым израильским друзам на оккупированных Голанских высотах удалось перебраться через забор в Сирию, прежде чем они были возвращены израильской армией. Израильские военные также заявили, что они усилили свое присутствие вдоль сирийско-израильской границы.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступил с заявлением, в котором призвал людей не пытаться пересекать границу с Сирией. «Не пересекайте границу. Вы рискуете своими жизнями; вас могут убить, вас могут взять в заложники, и вы препятствуете усилиям Армии обороны Израиля», — сказал он.
Отношения между Израилем и Сирией начали оттаивать еще до начала этой недели, когда израильские и сирийские официальные лица начали обсуждать вопросы безопасности и военной координации. Руководство Сирии намекнуло, что со временем может нормализовать отношения со своим южным соседом.
После свержения Асада израильские военные нанесли сотни авиаударов по военным объектам в Сирии и вторглись на юг страны, где продолжают оккупировать значительные территории, напоминает The Guardian.
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