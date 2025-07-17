Ради защиты меньшинств Израиль разбомбил министерство иностранных дел соседней страны

В результате ударов были разрушены четыре этажа министерства и его фасад, пишет The Guardian. По данным сирийских официальных лиц, в результате ударов погиб один человек и 18 получили ранения. Это был первый случай, когда Израиль нанес удар по Дамаску с мая, и третий день подряд он наносил авиаудары по сирийским военным.