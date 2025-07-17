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На Украине признали потерю поселка Шевченко в ДНР

По информации украинских источников, российские войска продвигаются у села харьковского села Гатище.

Источник: Аргументы и факты

Переход под контроль российских войск поселка Шевченко в ДНР признал в четверг украинский аналитический ресурс DeepState.

Он сообщил также о продвижении российских подразделений в районе села Гатище в Харьковской области.

Кроме того, по данным украинского ресурса, продвижение войск РФ фиксируется в окрестностях Зеленого Поля, Мирного и Песчаного в ДНР.

Напомним, Минобороны РФ сообщило об освобождении Шевченко 26 июня. По информации оборонного ведомства, рядом с которым находится одно из крупнейших месторождений лития в Европе, взяли под контроль бойцы «Востока».