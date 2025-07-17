На Украине признали потерю поселка Шевченко в ДНР

Переход под контроль российских войск поселка Шевченко в ДНР признал в четверг украинский аналитический ресурс DeepState.
Он сообщил также о продвижении российских подразделений в районе села Гатище в Харьковской области.
Кроме того, по данным украинского ресурса, продвижение войск РФ фиксируется в окрестностях Зеленого Поля, Мирного и Песчаного в ДНР.
Напомним, Минобороны РФ сообщило об освобождении Шевченко 26 июня. По информации оборонного ведомства, рядом с которым находится одно из крупнейших месторождений лития в Европе, взяли под контроль бойцы «Востока».