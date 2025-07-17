Мэр Кишинева призвал оппозицию к объединению

КИШИНЕВ, 17 июл — РИА Новости. Мэр Кишинева и лидер блока «Альтернатива» Ион Чебан обратился к другим оппозиционным политсилам с призывом объединить усилия, чтобы партия «Действие и солидарность» (ПДС) лишилась права самостоятельно решать судьбу Молдавии.
Ранее гражданская платформа «За Молдову» выступила с инициативой о создании единого блока оппозиционных сил для участия в парламентских выборах. По мнению инициаторов, консолидация оппозиции необходима для эффективного противостояния действующей власти. Переговоры о создании блока левых партий ведут партия «Будущее Молдовы» экс-премьера Тарлева, Партия социалистов экс-президента Игоря Додона, Партия коммунистов экс-лидера республики Владимира Воронина, а также формирование «Сердце Молдовы» бывшей главы Гагаузии Ирины Влах.
По его словам, нельзя допустить дальнейшего разделения граждан на «хороших» и «плохих». «Нельзя допустить, чтобы в следующем созыве они (правящая партия- ред.) каким-либо образом, прибегая ко всевозможным махинациям, вновь обеспечили себе парламентское большинство. И что особенно тревожно — многие подобные действия терпимо воспринимаются не только внутри страны, но и за её пределами», — отметил Чебан.
Проведение парламентских выборов в Молдавии запланировано на 28 сентября.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия — под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы «для борьбы с избирательной коррупцией».
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году — закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, «Комсомольской правды», «Аргументов и фактов», «Московского комсомольца», «Российской газеты», агентства «Регнум», «Ленты.ру», «Правды.ру», а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, «Примул», Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.