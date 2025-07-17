В ГС Башкирии объяснили, зачем снижать возраст уголовной ответственности

Мы разработали законопроект как механизм защиты подростков от роковых ошибок и как «правовой барьер» между ребенком и наркопреступностью. Когда 14-летний подросток осознает, что за распространение наркотиков грозит реальное уголовное наказание, а не просто беседа с инспектором, у него появляется серьезный мотив отказаться от криминальных предложений и «легких» денег. Органы профилактики при этом обязаны усилить разъяснительную работу".