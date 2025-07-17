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В ГС Башкирии объяснили, зачем снижать возраст уголовной ответственности

Константин Толкачев объяснил инициативу о снижении возраста уголовной ответственности за наркопреступления с 16 до 14 лет.

Источник: Башинформ

Ранее Госсобрание Башкортостана направило в Совет законодателей России проект поправок в Уголовный кодекс, где предлагается снизить с 16 до 14 лет возраст наступления уголовной ответственности за незаконные приобретение, хранение, перевозку, изготовление и переработку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, сообщал «Башинформ».

Председатель ГС Константин Толкачев подчеркнул, что внесение законопроекта обусловлено тревожной динамикой в сфере оборота запрещенных веществ.

"Общее количество преступлений в сфере оборота наркотиков, совершенных несовершеннолетними, за год выросло более чем в шесть раз, — сказал спикер парламента. — Снижение возраста уголовной ответственности — вынужденная мера для защиты детей и общества. Наркопреступность активно привлекает подростков, пользуясь их фактической безнаказанностью до 16 лет. Эту практику необходимо пресечь.

Мы разработали законопроект как механизм защиты подростков от роковых ошибок и как «правовой барьер» между ребенком и наркопреступностью. Когда 14-летний подросток осознает, что за распространение наркотиков грозит реальное уголовное наказание, а не просто беседа с инспектором, у него появляется серьезный мотив отказаться от криминальных предложений и «легких» денег. Органы профилактики при этом обязаны усилить разъяснительную работу".