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Глава МИД Исландии назвала «жизненно важными» переговоры о вступлении в ЕС

БРЮССЕЛЬ, 17 июля. /ТАСС/. Власти Исландии обладают достаточной общественной поддержкой, чтобы возобновить переговоры о вступлении в Евросоюз. Об этом заявила министр иностранных дел страны Торгердур Катрин Гуннарсдоуттир в интервью европейскому изданию Politico.

Источник: AP 2024

«Я бы сказала, что общественность поддерживает возобновление переговоров [о вступлении в ЕС]», — сказала она накануне визита главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в страну. Гуннарсдоуттир добавила, что возобновление переговоров «жизненно важно с точки зрения геополитической ситуации» и что Исландия продвинулась «довольно далеко в переговорном процессе» с 2013 года.

Помимо этого, глава МИД отметила, что «доверяет нации и народу Исландии» и надеется, что «люди проголосуют за». При этом она подчеркнула, что хотела бы «ускорить процесс», однако четко понимает, что такие «чувствительные и эмоциональные» темы, как рыболовство, сельское хозяйство и энергетика, будут «камнем преткновения» на переговорах.

Фон дер Ляйен 17 июля проведет встречу с премьер-министром Исландии Криструной Фростадоуттир и посетит авиабазу Кеблавик.

Исландия не является членом ЕС, однако входит в Шенгенскую и Европейскую экономическую зону. Страна более 10 лет назад отозвала свою заявку на вхождение в состав ЕС, однако находящаяся у власти коалиция планирует организовать новый референдум в 2027 году. Согласно опросу компании Pr? sent, 58% исландцев поддерживают возобновление переговорного процесса с ЕС, за членство в сообществе выступают только 45%, против вступления высказались 35%.

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