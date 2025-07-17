Глава МИД Исландии назвала «жизненно важными» переговоры о вступлении в ЕС

Исландия не является членом ЕС, однако входит в Шенгенскую и Европейскую экономическую зону. Страна более 10 лет назад отозвала свою заявку на вхождение в состав ЕС, однако находящаяся у власти коалиция планирует организовать новый референдум в 2027 году. Согласно опросу компании Pr? sent, 58% исландцев поддерживают возобновление переговорного процесса с ЕС, за членство в сообществе выступают только 45%, против вступления высказались 35%.