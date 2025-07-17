Глава МИД Исландии назвала «жизненно важными» переговоры о вступлении в ЕС

«Я бы сказала, что общественность поддерживает возобновление переговоров [о вступлении в ЕС]», — сказала она накануне визита главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в страну. Гуннарсдоуттир добавила, что возобновление переговоров «жизненно важно с точки зрения геополитической ситуации» и что Исландия продвинулась «довольно далеко в переговорном процессе» с 2013 года.
Помимо этого, глава МИД отметила, что «доверяет нации и народу Исландии» и надеется, что «люди проголосуют за». При этом она подчеркнула, что хотела бы «ускорить процесс», однако четко понимает, что такие «чувствительные и эмоциональные» темы, как рыболовство, сельское хозяйство и энергетика, будут «камнем преткновения» на переговорах.
Фон дер Ляйен 17 июля проведет встречу с премьер-министром Исландии Криструной Фростадоуттир и посетит авиабазу Кеблавик.
Исландия не является членом ЕС, однако входит в Шенгенскую и Европейскую экономическую зону. Страна более 10 лет назад отозвала свою заявку на вхождение в состав ЕС, однако находящаяся у власти коалиция планирует организовать новый референдум в 2027 году. Согласно опросу компании Pr? sent, 58% исландцев поддерживают возобновление переговорного процесса с ЕС, за членство в сообществе выступают только 45%, против вступления высказались 35%.