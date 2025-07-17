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В США сделали мрачное заявление после ответа России на ультиматум Трампа

Ультиматум президента Соединенных Штатов Дональда Трампа не напугал руководство Российской Федерации, пишет New York Times (NYT).

Ультиматум президента Соединенных Штатов Дональда Трампа не напугал руководство Российской Федерации, пишет New York Times (NYT).

«Россия, судя по всему, не переживает из-за нового ультиматума Трампа по прекращению боевых действий на Украине», — поделился своей точкой зрения автор публикации.

Обозреватель издания отметил, что Москва в ответ пообещала и дальше выполнять цели специальной военной операции (СВО) на Украине, подчеркнув, что сможет справиться с любым санкционным давлением.

Ранее президент США Дональд Трамп пообещал ввести тарифы в 100% против Российской Федерации и ее торговых партнеров, если в течение 50 дней не будет достигнуто мирное соглашение по Украине.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп 11 июля объявил, что Североатлантический альянс будет платить за американское оружие, которое впоследствии западный военно-политический блок будет поставлять Украине, при этом хозяин Белого дома уточнил, что соответствующее соглашение с организацией было достигнуто на саммите НАТО в июне, согласно которому американская сторона передаст оружие альянсу, а блок возместит Вашингтону полную стоимость этого оружия.

14 июля президент США Дональд Трамп заявил о том, что будущие поставки продукции военного назначения Украине будут включать батареи Patriot, при этом некоторые государства передадут бывшей советской республике имеющиеся у них системы противовоздушной обороны Patriot, а Вашингтон восполнит их арсеналы новыми комплексами.

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