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«Нажимай стоп»: Армяне потребовали немедленного ухода Пашиняна

Премьер-министр Армении Никол Пашинян должен уйти с поста или отказаться от участия в следующих выборах. Об этом заявил глава Союза армян России Ара Абрамян в интервью РИА «Новости».

Источник: Life.ru

«Сделал столько, сколько мог. Ну, хорошо или плохо, но нажимай “стоп”, всё, скажи народу: “Вы меня просите, вот я не мог делать то, что я вам обещал, получилось точно наоборот, но вот я, исходя из этого, я хочу уходить”. Или сейчас (уходить. — прим. Life.ru), или вообще не участвовать в выборах. Пусть другие участвуют», — отметил Абрамян.

По словам главы САР, Пашинян не справился с возложенными на него надеждами и не выполнил обещания, данные избирателям. Он считает, что премьер должен признать свою неспособность реализовать задуманное и добровольно покинуть должность.

Ранее Никол Пашинян заявил, что признание Нагорного Карабаха частью Азербайджана в 2022 году произошло с опозданием. По его словам, он допустил ошибку, не сделав этого раньше, объяснив свою нерешительность неверной оценкой ситуации и психологическим давлением внутри общества.

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