Минфин: Башкирия погасила 3 млрд рублей долга

Вместе с тем, в ведомстве отмечают, что всего в этом году планируется разместить облигации на 12 млрд руб. «До конца года республикой планируется как привлечение заемных средств, так и погашение ранее привлеченных бюджетных кредитов и займов», — говорится в письме в адрес «Ъ-Уфа», подписанном исполняющей обязанности министра Натальей Калугиной.