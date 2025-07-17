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Лондон и Берлин договорились о разработке высокоточных ракет дальнего радиуса действия

Новейшие системы высокоточного удара с дальностью более 2 тысяч километров создадут Великобритания и Германия, объединив усилия. Об этом сообщил офис премьер-министра Соединённого Королевства Кира Стармера накануне визита канцлера Фридриха Мерца в Лондон.

Источник: Life.ru

«Лидеры намерены взять на себя новое обязательство по созданию новой системы высокоточного удара Deep Precision Strike в течение следующего десятилетия… Дальность действия новой системы составит более 2 тысяч километров, она станет одной из самых передовых систем, когда-либо разработанных Великобританией», — говорится в заявлении.

Стороны также планируют подписать соглашение, направленное на продвижение британской военной техники за рубежом — в том числе бронемашин Boxer и истребителей Typhoon. Кроме того, в рамках укрепления экономических связей германский производитель дронов Stark откроет свой первый зарубежный завод — он разместится в британском городе Суиндон.

Ранее в Киеве заявил об успехах в разработке собственного вооружения. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак рассказал, что баллистическая ракета «Сапсан» уже применяется в бою. По его словам, производство идёт «очень хорошо», а Россию в ближайшем будущем якобы ждут «новые сюрпризы».

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