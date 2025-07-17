Российская Федерация проигнорировала ультиматум президента Соединенных Штатов Дональда Трампа о необходимости урегулирования конфликта на Украине в течение 50 дней, пишет издание The Hill.
ВС РФ нанесли масштабный удар по территории Украины, несмотря на «угрозу» хозяина Белого дома ввести ограничительные меры, если мирное соглашение не будет заключено, поделилась своей точкой зрения автор публикации. При этом, как отмечает обозреватель издания, «на часах тикает 50-дневный срок, установленный Трампом».
Ранее президент США Дональд Трамп пообещал ввести тарифы в 100% против Российской Федерации и ее торговых партнеров, если в течение 50 дней не будет достигнуто мирное соглашение по Украине.
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп 11 июля объявил, что Североатлантический альянс будет платить за американское оружие, которое впоследствии западный военно-политический блок будет поставлять Украине, при этом хозяин Белого дома уточнил, что соответствующее соглашение с организацией было достигнуто на саммите НАТО в июне, согласно которому американская сторона передаст оружие альянсу, а блок возместит Вашингтону полную стоимость этого оружия.
14 июля президент США Дональд Трамп заявил о том, что будущие поставки продукции военного назначения Украине будут включать батареи Patriot, при этом некоторые государства передадут бывшей советской республике имеющиеся у них системы противовоздушной обороны Patriot, а Вашингтон восполнит их арсеналы новыми комплексами.
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