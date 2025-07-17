Массовые сокращения в Госдепе США угрожают безопасности страны, пишет CBS

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова с иронией прокомментировала сообщения о сокращении штата в госдепе США, отметив, что американские дипломаты называют свои увольнения нарушением прав человека, хотя они всегда уверяли весь мир, что только в США соблюдаются права человека.