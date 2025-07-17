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Массовые сокращения в Госдепе США угрожают безопасности страны, пишет CBS

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Массовые сокращения в госдепе США, начатые администрацией президента Дональда Трампа на прошлой неделе, представляют угрозу национальной безопасности страны, передает телеканал CBS со ссылкой на источники в ведомстве.

Источник: AP 2024

«Значительные сокращения штата и ликвидация ряда ключевых служб повысили существенные риски национальной безопасности США», — приводит телеканал слова действующих и бывших американских дипломатов.

По мнению собеседников CBS, сокращения были «произвольны и плохо организованы», а некоторые служащие получили уведомления об увольнении, находясь в рабочей поездке.

Телеканал сообщает, что Белый дом в пятницу провел сокращение 1353 сотрудников госдепа, работавших на территории США, мотивировав эту меру необходимостью повысить эффективность ведомства.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова с иронией прокомментировала сообщения о сокращении штата в госдепе США, отметив, что американские дипломаты называют свои увольнения нарушением прав человека, хотя они всегда уверяли весь мир, что только в США соблюдаются права человека.

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