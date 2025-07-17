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Появились сообщения об отступлении ВСУ из харьковского села Голубовка

По информации источников, на купянском направлении продолжаются бои на западном берегу Оскола.

Источник: Аргументы и факты

Появилась информация об отступлении украинских военных из села Голубовка в Харьковской области, сообщил в четверг Telegram-канал «Рыбарь».

«По некоторым данным, ВСУ отступили из Голубовки, однако удалось ли там закрепиться российским войскам пока не ясно», — говорится в публикации.

Сообщается о продолжении боев на западном берегу реки Оскол на купянском направлении. По информации источников канала, российским бойцам удалось выбить противника из лесного массива между селами рубеже Каменка и Тополи.

«Открыт сухопутный путь до Каменки», — отмечается в сообщении.

Ранее появилась информация о формировании котла для ВСУ в районе Голубовки.