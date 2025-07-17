Появились сообщения об отступлении ВСУ из харьковского села Голубовка

Появилась информация об отступлении украинских военных из села Голубовка в Харьковской области, сообщил в четверг Telegram-канал «Рыбарь».
«По некоторым данным, ВСУ отступили из Голубовки, однако удалось ли там закрепиться российским войскам пока не ясно», — говорится в публикации.
Сообщается о продолжении боев на западном берегу реки Оскол на купянском направлении. По информации источников канала, российским бойцам удалось выбить противника из лесного массива между селами рубеже Каменка и Тополи.
«Открыт сухопутный путь до Каменки», — отмечается в сообщении.
Ранее появилась информация о формировании котла для ВСУ в районе Голубовки.