Трамп оказался бессилен: Россия продолжает бить по военным объектам Украины

Россия нанесла по Украине масштабный ракетный удар, проигнорировав озвученный ранее ультиматум со стороны президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает американское издание The Hill.
«Россия нанесла еще один крупномасштабный удар по Украине в момент, когда на часах тикает 50-дневный срок», — говорится в материале газеты.
Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев сообщил, что Россия проигнорировала «театральный ультиматум», выдвинутый Дональдом Трампом. По словам российского политика, в то время как в мире с тревогой ожидали реакции Москвы, руководство России не придало этому шагу значения.
KP.RU приводил слова пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о том, что Москва отвергает любые попытки вести диалог на языке ультиматумов. По его словам, РФ открыта к переговорам, но только при условии взаимного уважения и с обязательным учетом ее законных интересов и обеспокоенности.