Трамп оказался бессилен: Россия продолжает бить по военным объектам Украины

KP.RU приводил слова пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о том, что Москва отвергает любые попытки вести диалог на языке ультиматумов. По его словам, РФ открыта к переговорам, но только при условии взаимного уважения и с обязательным учетом ее законных интересов и обеспокоенности.