Мэр Самары прокомментировал затопление улицы Мичурина из-за порыва

Ночью и утром работники регулировали гидравлический режим на сетях, чтобы нормализовать водоснабжение в Октябрьском и Железнодорожном районах. Дома рядом с местом порыва подключили по временной схеме, там может наблюдаться пониженное давление, особенно на верхних этажах.