Мэр Самары прокомментировал затопление улицы Мичурина из-за порыва

Глава Самары Иван Носков прокомментировал ситуацию с порывом на улице Мичурина, где затопило двор. С 09:30 на месте происшествия работают 15 человек и 10 единиц техники, начались земляные работы.
«Пострадавших нет, водители перегнали свои автомобили в безопасное место, машины отсутствующих владельцев переставили. В ближайший час проведем расширенное заседание оперативного штаба по ликвидации технологического порыва, ситуация на контроле», — сообщил мэр в своем телеграм-канале.
Ночью и утром работники регулировали гидравлический режим на сетях, чтобы нормализовать водоснабжение в Октябрьском и Железнодорожном районах. Дома рядом с местом порыва подключили по временной схеме, там может наблюдаться пониженное давление, особенно на верхних этажах.
Напомним, вечером 16 июля на улице Мичурина произошел технологический отказ на водоводе диаметром 1000 мм. Из-за этого вода поднялась по колено, большие потоки затопили машины и трамвайные пути.