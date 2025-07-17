Пилотный проект по онлайн-оформлению водительских прав вводится в Казахстане

АСТАНА, 17 июл — Sputnik. МВД и Минцифры Казахстана выпустили совместный приказ.
Согласно документу, в республике запускается проект по онлайн-оформлению водительских прав. Пока он будет действовать в пилотном режиме.
«Пилотным проектом предусмотрен запуск услуги по подаче заявки на получение водительского удостоверения впервые в онлайн формате и перевода исключительно в онлайн формат замены водительских удостоверений в мобильном приложении “ЦОН”, — говорится в приказе.
Онлайн формат будет действовать на портале электронного правительства и мобильного приложения eGov. Срок реализации по 30 июня 2026 года.
Принятие проекта не повлечет отрицательных социально-экономических или правовых последствий, отметили в ведомстве.