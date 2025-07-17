«В отличие от первых недель своего второго срока, сейчас Трамп фактически присоединился к бескомпромиссной стратегии НАТО, настаивающей на капитуляции России в плане условий мирного соглашения между Москвой и Киевом», — утверждается в публикации.
Обозреватель напомнил, что Запад настаивает на полном отказе России от освобожденных территорий и согласии на возможное вступление Украины в НАТО.
В понедельник американский лидер поставил Москве 50-дневный ультиматум с требованием заключения мирного соглашения с Киевом. В случае невыполнения условий он пригрозил ввести стопроцентные тарифы на импорт российских товаров вместе со вторичными пошлинами в отношении стран, которые покупают нефть, газ и другие энергоносители.
Одновременно с этим глава Белого дома заявил, что Штаты и ЕС договорились об отправке американского оружия Киеву, расходы при этом лягут на Европу. Будущие поставки будут включать батареи Patriot, а не только ракеты.
Как отметил представитель Кремля Дмитрий Песков, план Трампа — это бизнес. Европа же декларирует готовность тратить несметные деньги на закупки оружия, чтобы провоцировать продолжение войны, но и там есть разногласия по поводу того, кто будет платить. Франция, Чехия, Италия и Венгрия уже отказались участвовать в закупках.