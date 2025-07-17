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В Башкирии появится новая форма СПО — профессионалитет

Решение принято на федеральном уровне.

Источник: Башинформ

Закон, который поможет повысить уровень практической подготовки выпускников среднего профессионального образования, одобрили депутаты Госдумы.

Сообщается, что в рамках профессионалитета работодатели смогут принимать участие в управлении учебным заведением и организации образовательной деятельности на всех этапах, включая практические занятия.

Кроме того, выпускники СПО будут сдавать демонстрационный экзамен, который проходит в условиях и на оборудовании, приближенных к конкретному производству. Это позволит работодателям оценить их навыки и возможности.