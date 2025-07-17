В Башкирии появится новая форма СПО — профессионалитет

Закон, который поможет повысить уровень практической подготовки выпускников среднего профессионального образования, одобрили депутаты Госдумы.
Сообщается, что в рамках профессионалитета работодатели смогут принимать участие в управлении учебным заведением и организации образовательной деятельности на всех этапах, включая практические занятия.
Кроме того, выпускники СПО будут сдавать демонстрационный экзамен, который проходит в условиях и на оборудовании, приближенных к конкретному производству. Это позволит работодателям оценить их навыки и возможности.