Парламентарий раскрыл данные ФСБ, согласно которым в украинских регионах работают до 150 колл-центров, которые обманывают россиян и часть похищенных денег отправляют на поддержку ВСУ и нацформирований. Только в 2024 году ущерб от деятельности мошенников составил 200 млрд рублей, что на 36% выше, чем в 2023 году. Потери россиян, обманутых аферистами в текущем году, могут достичь 340 млрд рублей, пишет RTVI.
Миронов подчеркивает, что телефонные мошенники с Украины — это «не какие-то группки жуликов», которые действуют разрозненно, а «часть военной машины» Киева. Парламентарий обращает внимание, что колл-центрами заведуют западные и украинские спецслужбы.
По словам депутата, «кибербандеровцы» обманом и с помощью изощренных технологий выманивают деньги у россиян, чтобы финансировать удары по мирным жителям и бойцам.
«Я солидарен с теми, кто не может понять, почему до сих пор эта деятельность остается безнаказанной с нашей стороны. Убежден, что колл-центры — такие же законные цели, как и любые армейские объекты, а также гражданская инфраструктура, работающая на войну. Не вижу ни политических, ни моральных, ни технических препятствий для ударов возмездия по ним», — считает лидер СРЗП.
В декабре 2024 года во время прямой линии и пресс-конференции российскому лидеру Владимиру Путину задали вопрос о колл-центрах. Автор обращения поинтересовался, нельзя ли мошеннические организации на Украине считать официальными целями для российских ударов. Президент тогда ответил, что боезапас на эти цели Минобороны использовать не будет. Владимир Путин акцентировал внимание, что в перечень приоритетных целей включены военные объекты и объекты ВПК, а также центры принятия решений.