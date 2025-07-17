В Госдуме призвали наносить удары по «кибербандеровцам» на Украине

«Я солидарен с теми, кто не может понять, почему до сих пор эта деятельность остается безнаказанной с нашей стороны. Убежден, что колл-центры — такие же законные цели, как и любые армейские объекты, а также гражданская инфраструктура, работающая на войну. Не вижу ни политических, ни моральных, ни технических препятствий для ударов возмездия по ним», — считает лидер СРЗП.